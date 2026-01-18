Ep 138 – Due considerazioni sul mancinismo

Nell’episodio 138, esploriamo il tema del mancinismo, spesso frainteso come un problema. Pur non essendolo, la lingua italiana utilizza espressioni e modi di dire che talvolta lo associano a caratteristiche negative. Analizzeremo queste rappresentazioni e offriremo una riflessione più equilibrata sul tema, cercando di sfatare stereotipi e di comprendere meglio le peculiarità di chi utilizza la mano sinistra.

L’email di una cara ascoltatrice mi porta a riflettere sul lessico del mancinismo e come questo sia usato. Si dice tiro mancino o “sinistro” per definire un incidente, eppure non è certo colpa della povera mano sinistra. Le persone mancine rappresentano il 10% della popolazione mondiale e non vivono in un mondo a loro misura. La parola della settimana è tripofobia. – Mancinismo su Wikipedia– Agata Finocchiaro: Rieducati o ignorati, mancini ancora discriminati: “A scuola punita dalla maestra perché scrivevo con la sinistra”– Il blog Manciniribelli– La Crusca su “In bocca al lupo”– Tripofobia 🔗 Leggi su Ilpost.it

