Antonio Conte invita alla prudenza, sottolineando le sfide ancora da affrontare per la Juventus. Dopo il successo contro la Cremonese e i trionfi di inizio stagione, l’allenatore evidenzia le differenze con le altre grandi del Nord, mantenendo un atteggiamento realistico e concentrato sugli obiettivi futuri. Le sue considerazioni riflettono un equilibrio tra entusiasmo e consapevolezza delle difficoltà da superare.

Antonio Conte non smette di predicare realismo. Dopo il successo contro la Cremonese, che ha chiuso un 2025 trionfale con lo Scudetto e la Supercoppa, l’allenatore ha voluto frenare gli entusiasmi, sottolineando le differenze profonde che ancora separano gli azzurri dalle tre grandi del Nord. In conferenza stampa e ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Conte e le considerazioni sui bianconeri

Leggi anche: Infortuni Juventus, finalmente dalla Continassa arrivano delle buone nuove: le ultimissime sui bianconeri

Leggi anche: Serie A, doppia tegola per la Juventus di Spalletti: ecco le ultime sui bianconeri e sul loro tecnico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Conte alla Juve sempre arrabbiato per colpa di Bonucci. È l’unico che alla Continassa…” - Sandro Campagna e l’amicizia ormai storica con l’ex tecnico bianconero: “Che piacere la sua visita, mi ha raccontato delle emozioni provate a Napoli” ... tuttosport.com