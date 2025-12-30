Juventus | Conte e le considerazioni sui bianconeri

Antonio Conte invita alla prudenza, sottolineando le sfide ancora da affrontare per la Juventus. Dopo il successo contro la Cremonese e i trionfi di inizio stagione, l’allenatore evidenzia le differenze con le altre grandi del Nord, mantenendo un atteggiamento realistico e concentrato sugli obiettivi futuri. Le sue considerazioni riflettono un equilibrio tra entusiasmo e consapevolezza delle difficoltà da superare.

Antonio Conte non smette di predicare realismo. Dopo il successo contro la Cremonese, che ha chiuso un 2025 trionfale con lo Scudetto e la Supercoppa, l’allenatore ha voluto frenare gli entusiasmi, sottolineando le differenze profonde che ancora separano gli azzurri dalle tre grandi del Nord. In conferenza stampa e ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

