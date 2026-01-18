Entra in campo durante una partita e prende a pugni in faccia il portiere

Durante la partita tra ASD Anagni e ASD Sporting San Cesareo, disputata ieri nel campo

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri ad Anagni (Frosinone) presso il campo sportivo "Del Bianco", durante la partita di calcio tra le squadre ASD Anagni e ASD Sporting San Cesareo, valevole per il campionato Juniores Regionale B U19 - Girone D della stagione calcistica 20252026.

Uomo entra in campo durante la partita di calcio tra ragazzi e prende a pugni il portiere 18enne

Durante una partita del campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni e Asd Sporting San Cesareo, un uomo di 38 anni di Colleferro è entrato sul terreno di gioco e ha aggredito con un pugno il portiere, di 18 anni. L'intervento delle forze dell'ordine ha immediatamente messo fine all'accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

