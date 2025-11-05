Fiesole arriva Enrico Ruggeri in concerto con ' Musica e parole'

Fiesole (Firenze), 5 novembre 2025 - Dagli esordi punk di “Champagne Molotov” al recente album "La caverna di Platone", una carriera segnata da grandi successi che Enrico Ruggeri ripercorrerà nel concerto-spettacolo “ Musica e parole”, sabato 15 novembre al Teatro di Fiesole, nell’ambito del festival Autunno Fiesolano. Accompagnato da Francesco Luppi al pianoforte, Enrico Ruggeri si racconterà, umanamente e musicalmente, attraverso un insolito repertorio acustico. Si parlerà di amore e felicità, ripercorrendo quasi mezzo secolo di storia della musica italiana. E ancora, aneddoti e storie che si celano dietro le sue canzoni per un viaggio nella musica d’autore e nella poetica del cantautore milanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

