Ct Maglie sconfigge Amp Pavia 4-2 e aggancia i lombardi al secondo posto in A2
MAGLIE –Il Ct Maglie Mastroleo Auto compie un passo fondamentale nella penultima giornata della fase a gironi del campionato di tennis maschile a squadre di Serie A2 2025. Con un’affermazione netta e convincente ottenuta in casa contro l’Amp Pavia per 4 a 2, il team salentino guadagna tre punti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
