Droga e smartphone in volo verso il carcere | intercettato drone carico di merce illecita

Un drone sospetto, carico di merce illecita, è stato intercettato e fermato dai carabinieri a Lecce. L'uso di tecnologie innovative come questa evidenzia come il crimine si avvalga di strumenti all'avanguardia, mettendo in luce nuove sfide per le forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze illegali.

LECCE – È risaputo come le tecnologie più avanzate spesso siano anche al servizio del crimine, ma ieri sera un carico in volo (letteralmente) con ogni probabilità verso il carcere di Lecce è stato bloccato dai carabinieri. I militari, per la precisione, hanno sventato il tentativo di introdurre. Lecceprima.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iphone della droga

Video Iphone della droga Video Iphone della droga

Droga e smartphone recapitati in carcere con i droni. L’allarme: “Un problema globale” - Se una volta si trattava di un processo lungo e rischioso, oggi la tecnologia ha semplificato la vita anche a chi sta dietro ... quotidiano.net

Smartphone e droga in cella? Arrivano dal cielo - Non è certo un caso isolato quello che l’altro giorno ha visto il rapper Baby Gang videochiamare dal palco (a Catania) il collega trapper Niko Pandetta ... ilgiornale.it

Carcere Avellino: sequestrato smartphone di ultima generazione e droga #Avellino - facebook.com facebook