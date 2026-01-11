Domenica In | Anticipazioni 11 Gennaio 2026 | ospiti d’eccezione e grandi interviste con Mara Venier
Torna l’appuntamento imperdibile del pomeriggio televisivo con Domenica In, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma a partire dalle 14.00 su Rai1, domenica 11 gennaio. Mara Venier sarà affiancata, in questa nuova stagione, da un cast fisso di grande spessore composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una puntata che promette un mix di intrattenimento, interviste esclusive e approfondimenti sull’attualità. Luisa Ranieri, ospite d’onore. L’ospite principale della puntata sarà Luisa Ranieri, tra le attrici più amate dal pubblico italiano. In un’intervista a cuore aperto con Mara Venier, Ranieri ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e della vita privata accanto a Luca Zingaretti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
