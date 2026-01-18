Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata. In questa partita, Ndour ha aperto le marcature per il Bologna contro la Fiorentina. Ti proponiamo sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca live delle principali gare, tra cui Pisa-Atalanta, offrendo un quadro completo e aggiornato sul campionato in corso.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Ndour sblocca Bologna Fiorentina

Diretta gol Serie A LIVE: Orban sblocca Verona Bologna, è 1-0!

Segui in tempo reale le principali gare della 16esima giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e moviola. La cronaca live comprende le sfide di Verona Bologna, Napoli Parma, Inter Lecce, e Como Milan, offrendo un quadro completo dell’andamento del campionato Enilive 20242025. Resta aggiornato sulle decisioni e i momenti salienti delle partite, in un’analisi precisa e senza sensazionalismi.

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Bologna Fiorentina

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina e Pisa-Atalanta. Qui troverai sintesi, risultati, tabellini e cronaca dettagliata delle partite, offrendo un quadro completo degli incontri in corso. Restate aggiornati su tutte le sfide del massimo campionato italiano, con informazioni precise e senza enfasi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bologna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Parma-Genoa. Segui la DIRETTA #ANSA x.com