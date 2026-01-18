Denis Côté Il mio cinema resistente all’attacco delle belle immagini

Denis Côté, regista canadese nato nel 1973, propone un cinema che sfida le classificazioni tradizionali. Attraverso un approccio realistico e attento ai personaggi marginali, Côté crea opere ibride e autentiche. La sua produzione si distingue per uno stile sobrio e riflessivo, volto a esplorare le sfumature della condizione umana senza enfasi. Un esempio di cinema resistente, che valorizza le immagini semplici e profonde.

