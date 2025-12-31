Attacco alla dacia di Putin Mosca tira fuori delle immagini | È stato un drone ucraino | ecco le prove – Il video
Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un video che mostra i resti di un drone, sostenendo che si tratti di un attacco ucraino alla residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod, avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre. La pubblicazione segue le dichiarazioni ufficiali di Mosca, che affermano di aver individuato le prove di un tentativo di sabotaggio. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina.
Il ministero degli Esteri russo ha diffuso un video sul proprio canale Telegram in cui si mostrano i rottami di uno dei droni che, secondo la versione di Mosca, avrebbero provato a colpire la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Nel filmato, un militare spiega che si tratta di un drone ucraino Chaklun-V, abbattuto durante quello che viene definito «l’attacco terroristico da parte del regime di Kiev». Il militare specifica che «portava sei chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno». I dubbi dell’intelligence occidentale. 🔗 Leggi su Open.online
