Usa-Ue Tajani | Washington principale alleato elettroshock indispensabile per salvare l’Europa

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei momenti di massima crisi si “possono aprire nuove opportunità ” e occorre trovare il coraggio per un “ elettroshock indispensabile per salvare l’Europa dal tramonto, dal ridursi a gigante economico e nano politico, entità residuale nel nuovo scenario mondiale”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. A suo dire, non serve “meno Europa, ma un’Europa che si rinnova e diventa protagonista e anche autonoma”. Come si fa? “ Cambiando, profondamente. L’Europa così come è strutturata non può reggere al confronto con altre potenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa ue tajani washington principale alleato elettroshock indispensabile per salvare l8217europa

© Lapresse.it - Usa-Ue, Tajani: “Washington principale alleato, elettroshock indispensabile per salvare l’Europa”

News recenti che potrebbero piacerti

La telefonata tra Tajani e Rubio che conferma l’asse Roma-Washington sui dossier globali

usa ue tajani washingtonTajani: «L'Ue può risollevarsi: ora o mai più, ma serve coraggio. E l’Italia ha un grande ruolo» - «L’Italia può avere un grande ruolo in questo cambiamento, sapendo quali sono le necessità. Segnala roma.corriere.it

usa ue tajani washingtonNato, Tajani: ribadito il sostegno all’Ucraina e al piano Usa riformulato - (askanews) – Durante la riunione dei ministri degli Esteri della Nato, oggi a Bruxelles, “abbiamo ribadito il sostegno all’Ucraina; naturalmente per l’Italia è fondamentale arrivare ... Come scrive askanews.it

Ucraina, Tajani a Copenaghen: rafforzare coordinamento Ue-Usa - L'ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri, impegnato a ... Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Ue Tajani Washington