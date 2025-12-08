Usa-Ue Tajani | Washington principale alleato elettroshock indispensabile per salvare l’Europa
Nei momenti di massima crisi si “possono aprire nuove opportunità ” e occorre trovare il coraggio per un “ elettroshock indispensabile per salvare l’Europa dal tramonto, dal ridursi a gigante economico e nano politico, entità residuale nel nuovo scenario mondiale”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. A suo dire, non serve “meno Europa, ma un’Europa che si rinnova e diventa protagonista e anche autonoma”. Come si fa? “ Cambiando, profondamente. L’Europa così come è strutturata non può reggere al confronto con altre potenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
