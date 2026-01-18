Da tre giorni senza acqua l' incubo dei cittadini di alcuni comuni a sud della provincia di Roma

Da tre giorni, numerosi cittadini dei comuni a sud di Roma, tra cui Artena, Gavignano, Bellegra e Labico, stanno affrontando un'interruzione dell'erogazione dell'acqua. La mancanza di fornitura ha causato disagi significativi alle famiglie, lasciandole senza acqua potabile nelle proprie abitazioni. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle cause e sui tempi di ripristino.

Da tre giorni senza acqua in casa. Questo l'incubo che stanno attraversando decine e decine di famiglie di alcuni comuni a sud della provincia di Roma come Artena, Gavignano, Bellegra e soprattutto Labico. In pratica i lavori erano stati programmati per la giornata di venerdì scorso ed alcune amministrazioni come quella di Labico avevano anche deciso di chiudere le scuole ma giovedì c'è stato un gusto sulla stessa linea ad Artena e l'acqua ha iniziato a scarseggiare nei tre comuni sopra citati. Le amministrazioni hanno richiesto delle autobotti nelle zone interessate dal disservizio ma anche nella giornata di sabato, nonostante non ci sia stata nessuna altra comunicazione ufficiale da parte di Acea Ato2, l'acqua non è tornata e la stessa cosa sta succedendo anche nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

