Ognissanti variazione dei servizi per la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della provincia

Di concerto con le amministrazioni dei Comuni palermitani gestiti da Dusty, sabato 1 novembre sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata. Nei comuni di Borgetto e Partinico, Dusty ha disposto la sospensione di tutti servizi di igiene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Variazione raccolta rifiuti in occasione di Ognissanti Gentili cittadini, in occasione della solennità di tutti i Santi vi ricordiamo la seguente variazione nella raccolta dei rifiuti. -Venerdì 31 ottobre verranno ritirati i seguenti rifiuti: multimateriale e organico -Sab

Ognissanti: centri di raccolta e sportelli chiusi - Per la festività di Ognissanti Sei Toscana comunica che tutti i centri di raccolta gestiti saranno chiusi al pubblico nella giornata ...

Raccolta rifiuti a Brescia: nessun cambiamento per Ognissanti - Aprica conferma tutti i servizi di raccolta e l'apertura di quattro Centri di Raccolta il 1° novembre.

Agrigento, Ponte di Ognissanti: sabato raccolta differenziata regolare - Le ditte Iseda e Sea hanno confermato che nonostante la giornata festiva, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agri ...