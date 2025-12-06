Cena con champagne nel locale di alta cucina lascia il conto da pagare

Cena da 700 euro a Venezia e se ne va senza pagare. Pochi commenti, molta delusione al ristorante di alta cucina a due passi da piazza San Marco e dal Teatro La Fenice. Per un turista 47enne è scattata una denuncia che, il patron del bistrot, ha sporto chiamando subito i carabinieri qualche sera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ultima serata del 2025 ..cena degli auguri dedicata a 4 Maison di Champagne …Grazie a tutti voi ma soprattutto ai “ maestri d’ orchestra “ delle nostre serate …Mauro e Silvia - facebook.com Vai su Facebook

A #cena lo #Champagne Brut #Réflexion #R021 di #Lallier, dalla vivacità agrumata di lime e mandarino, intrecciata a note di nocciola e brioche. In bocca è definito e scattante, con una progressione che gioca sulla leggerezza senza perdere profondità, winen Vai su X

Gusto a Mille: il locale di Borgo Santa Caterina, lo Champagne di Bergamo, la coppa di Tagliuno - Da diverso tempo Borgo Santa Caterina contende a Piazza Pontida e dintorni il primato di quartiere cittadino a più alta densità di insegne food. bergamo.corriere.it scrive

Cena a base di champagne, poi non paga ed estorce denaro al ristoratore: "Sono il figlio di Fasciani" - Una cena luculliana accompagnata non solo da vino di alto livello, ma anche da champagne pregiato e soprattutto ... Lo riporta romatoday.it

Cena con pesce e champagne, coppia scappa e non paga il conto da 400 euro. Il ristoratore diffonde le foto: «Aiutatemi a trovarli» - Peccato che la decisione sia stata unilaterale e senza il consenso dei proprietari di Pescheria, noto locale ... Secondo leggo.it

Ecco ’Locale è meglio’. In Alta Umbria il cibo di eccellenza e sostenibile - Due eventi del Gal a Gubbio e Città di Castello promuovono l’agroalimentare del territorio. lanazione.it scrive

Cena con champagne al ristorante, i clienti scappano senza pagare: sul tavolo lasciano (anche) due multe. La furia del titolare: «Ci hanno presi in giro» - Brindano con lo champagne, poi come niente fosse si allontanano senza saldare il conto. Secondo leggo.it

Cena a base di pesce e champagne, ma la coppia va via senza pagare il conto da 400 euro - I titolari hanno affidato ai social un appello per trovare la coppia, fuggita via senza saldare il conto salato. Come scrive fanpage.it