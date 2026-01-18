Cyberbullismo e sicurezza Innovazione e creatività Brilla il Liceo d’Europa

L’Auditorium Testori di Milano ha ospitato la giornata conclusiva di Mirror Minds Hack, un hackathon regionale sulla sicurezza online. L’evento ha coinvolto gli studenti della classe 2BS del Liceo d’Europa di Arconate, evidenziando l’importanza di sensibilizzare sul cyberbullismo e promuovere l’innovazione attraverso la creatività. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

L'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano, è stato questa settimana il palcoscenico d'eccezione per la giornata conclusiva di Mirror Minds Hack, l'hackathon regionale dedicato alla sicurezza in rete che ha visto brillare gli studenti della classe 2BS del Liceo d'Europa di Arconate. La manifestazione ha reso onore all'impegno, alla creatività e all'innovazione espressa attraverso l'impegno di oltre settanta studenti provenienti da 12 scuole lombarde, impegnati in numerose sfide cruciali che spaziavano dalla lotta all'hate speech alla neuroscienza digitale. Il progetto, guidato dal Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio con il supporto di Usr Lombardia e Regione Lombardia, ha visto brillare gli alunni della classe 2BS del Liceo delle Scienze Umane di Arconate, capaci di distinguersi sia nella progettazione in presenza sia nel concorso artistico.

