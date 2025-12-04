Barozzi innovazione didattica Sarà il liceo del made in Italy | Creatività e imprenditorialità

L’istituto Barozzi di Modena è il primo in città e il secondo in regione (dopo Parma) a dare vita al liceo del Made in Italy. A partire dall’anno scolastico 2026-2027, saranno istituite due classi prime del nuovo indirizzo, che ospiteranno una cinquantina di studenti che attualmente frequentano la terza media. Il liceo del Made in Italy è un percorso finalizzato a promuovere conoscenze, abilità e competenze con particolare riguardo alle scienze economiche e giuridiche, oltre alla valorizzazione di alcuni specifici settori produttivi che caratterizzano il patrimonio nazionale. Tra le novità, rispetto ad altri licei, spicca lo studio di due lingue straniere fin dalla classe prima, affiancato da moduli disciplinari in lingua inglese a partire dal terzo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barozzi, innovazione didattica. Sarà il liceo del made in Italy: "Creatività e imprenditorialità"

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi vogliamo ricondividere questa pergotenda che trasforma il tuo spazio esterno in un ambiente ancora più bello e funzionale. Innovazione, legno e design hanno dato vita a : una struttura elegante e funzion - facebook.com Vai su Facebook

Barozzi, innovazione didattica. Sarà il liceo del made in Italy: "Creatività e imprenditorialità" - È il primo nella nostra provincia, da settembre 2026 due classi dedicate al nuovo indirizzo di studi. Riporta ilrestodelcarlino.it

Scuola e innovazione, il digitale aiuta la didattica e favorisce l'inclusione - Ma va usato bene e con metodologie educative adeguate: per favorire anche l’inclusione sociale di studenti e studentesse, sostenendo il ... Da corriere.it