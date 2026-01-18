Crolla il pavimento durante festa in casa a Parigi | una persona soccorsa in arresto cardiaco altri 19 feriti
Durante una festa di compleanno a Parigi, il pavimento del quinto piano di un edificio è crollato, coinvolgendo i presenti. Una persona è stata soccorsa in arresto cardiaco, mentre altri 19 sono rimasti feriti. L’incidente ha causato notevoli danni e ha richiesto l’intervento delle forze di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo e sulla sicurezza dell’edificio.
Durante una festa di compleanno in casa a Parigi, il pavimento del quinto piano di un edificio è crollato su quello sottostante. Una persona soccorsa in gravi condizioni, altri 19 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
