Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura questa mattina al Tribunale di Benevento, dove intorno alle 10.30 un uomo sulla settantina, ex poliziotto municipale oggi avvocato, è stato colto da un arresto cardiaco mentre conversava con una persona al primo piano del Palazzo di Giustizia, nei pressi dell’aula GUP. Il malore è stato improvviso. Un carabiniere in servizio e una dottoressa presente in tribunale sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre salvavita. Fondamentale anche l’utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura, applicato in pochi istanti: lo shock elettrico ha contribuito a ripristinare il ritmo cardiaco e a mantenere l’uomo in vita fino all’arrivo dei sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si accascia mentre parla con una persona: avvocato colpito da arresto cardiaco in Tribunale