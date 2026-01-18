Crans-Montana slavina sui locali italiani | chiuso il Piper e non solo

A seguito della slavina di eventi a Crans-Montana, che ha portato alla chiusura del Piper e di altri locali italiani, si evidenzia l'importanza di rispettare le normative di sicurezza e capienza. L'incidente ha suscitato attenzione sulla gestione degli spazi pubblici e sulla tutela dei clienti, sottolineando la necessità di controlli rigorosi per prevenire simili episodi in futuro.

Dopo la discoteca di Sestriere chiusa per pubblico oltre la capienza massima la sera di Capodanno, l'effetto Crans-Montana, come lo hanno definito gli stessi magistrati, colpisci altri locali in Italia. Alcuni storici, come il mitico Piper. E tutti per le stesse ragioni: carenze a livello di sicurezza. La vittima più illustre del giro di vite dopo la Strage di Capodanno, come detto è il Piper, tempio della movida di Roma, in via Tagliamento, fin dagli anni Sessanta. Le autorità giudiziarie hanno imposto i sigilli e il sequestro preventivo per dopo una serie di controlli della polizia che avrebbe riscontrato, tra l'altro, modifiche strutturali all'impianto, assenza di certificazioni e rischi sotto il profilo dell'evacuazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Chiuso il Piper a Roma per i controlli dopo Crans-Montana, struttura non a norma

Il Piper di Roma, storico locale della città, è stato temporaneamente chiuso in seguito a controlli delle autorità. La decisione deriva dal riscontro di irregolarità e dalla necessità di adeguarsi alle normative vigenti. La gestione si sta occupando di regolarizzare la situazione per garantire il rispetto delle norme e la riapertura del locale nel rispetto delle normative di sicurezza e legge.

Effetto Crans-Montana in Italia: sigilli a diversi locali. Anche allo storico Piper

A seguito della tragedia di Capodanno in Svizzera, le autorità italiane hanno intensificato i controlli in diversi locali, tra cui lo storico Piper. L’operazione mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire incidenti simili. Questa azione evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle normative, affinché eventi tragici non si ripetano, tutelando la sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale.

