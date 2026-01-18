chiuso il piper a roma per i controlli dopo crans montana struttura non a norma

Il Piper di Roma, storico locale della città, è stato temporaneamente chiuso in seguito a controlli delle autorità. La decisione deriva dal riscontro di irregolarità e dalla necessità di adeguarsi alle normative vigenti. La gestione si sta occupando di regolarizzare la situazione per garantire il rispetto delle norme e la riapertura del locale nel rispetto delle normative di sicurezza e legge.

Lo storico locale Piper di Roma è stato temporaneamente chiuso a seguito di alcuni controlli effettuati dalla polizia. Diverse le mancanze rilevate sia a livello strutturale, sia a livello normativo, sia a livello sanitario. Le verifiche si sono intensificate dopo la strage di Crans-Montana in Svizzera, dove sono morti 40 ragazzi nell’incendio di un locale. Non è la prima volta che il Piper viene chiuso negli ultimi anni, era già successo nel 2024. I controlli di questo tipo stanno però aumentando e hanno portato alla chiusura temporanea di almeno 60 locali in tutta Italia. Chiuso temporaneamente il Piper. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

