Cosa scegliere tra Etf e fondi comuni per investire da principiante?

Se si desidera iniziare a investire, è importante comprendere le differenze tra ETF e fondi comuni. Entrambi consentono di diversificare il portafoglio investendo in un insieme di titoli, come azioni e obbligazioni, senza la necessità di scegliere singoli strumenti. La scelta tra i due strumenti dipende da vari fattori, tra cui obiettivi, costi e modalità di gestione, aspetti fondamentali anche per i principianti.

Gli Etf e i fondi comuni di investimento permettono di investire il proprio denaro in un paniere di titoli – azioni, obbligazioni o altri strumenti – senza dover selezionare uno a uno i singoli asset. In questo modo il rischio non dipende dall’andamento di un solo titolo, ma è distribuito su più componenti: se una parte del portafoglio perde valore, altre componenti possono compensare la flessione Sebbene possano sembrare simili, ETF e fondi comuni differiscono per modalità di gestione, quotazione, costi e trattamento fiscale. Quali sono dunque i principali vantaggi e svantaggi se si parte da zero e quali errori evitare assolutamente? Etf e fondi comuni di investimento: cosa sono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Investire nell’acqua: cresce l’interesse per gli Etf idrici

L'interesse per gli ETF idrici sta crescendo in risposta alla crisi globale dell'acqua, evidenziata dal recente rapporto Oms-Unicef 2025. La scarsità e le problematiche igienico-sanitarie richiedono soluzioni innovative e strategie di investimento mirate, rendendo il settore un punto focale per investitori e stakeholder interessati alla sostenibilità e alla gestione delle risorse idriche.

