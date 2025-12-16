Investire nell’acqua | cresce l’interesse per gli Etf idrici

L'interesse per gli ETF idrici sta crescendo in risposta alla crisi globale dell'acqua, evidenziata dal recente rapporto Oms-Unicef 2025. La scarsità e le problematiche igienico-sanitarie richiedono soluzioni innovative e strategie di investimento mirate, rendendo il settore un punto focale per investitori e stakeholder interessati alla sostenibilità e alla gestione delle risorse idriche.

Roma, 16 dicembre 2025 – I dati del nuovo rapporto Oms-Unicef 2025 delineano una crisi idrica ed igienico-sanitaria di proporzioni gigantesche a livello globale. Il rapporto rivela che una persona su quattro, stimata in circa 2 miliardi di persone, non ha accesso a fonti sicure di acqua potabile, una cifra impressionante che evidenzia l’urgenza del problema. La situazione è ulteriormente aggravata sul fronte dei servizi igienico-sanitari: 3,4 miliardi di individui vivono senza servizi gestiti in sicurezza. Parallelamente al dramma della carenza, cresce la sete di purezza nelle nazioni più ricche, alimentando la cultura della purificazione domestica: un mercato stimato a 88,8 miliardi di dollari entro il 2034, con un dato aggregato del 7,1%. Quotidiano.net

