Cortei Irangiallo sulla sorte di Erfan

Le recenti proteste in Iran sono state segnate da un episodio grave: Erfan Soltani, giovane attivista, è stato trovato morto mentre era in custodia delle autorità. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione e richieste di chiarezza sulla sua sorte. Questo evento rappresenta un momento di tensione e di riflessione sui diritti umani e sulla repressione nel paese.

18.40 Erfan Soltani, il giovane iraniano diventato un simbolo delle proteste in Iran,"è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". Arrestato durante una manifestazione con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, è stato portato in carcere a Karaj, fuori dalla capitale Teheran. Così su X il ministero degli Esteri israeliano. Ma la Ong Hengaw smentisce: appreso dalla famiglia di Erfan che "è vivo" e Israele cancella il post. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, una ong smentisce Israele sulla notizia della morte di Erfan Soltani: “È vivo”. Ancora accesso filtrato di internet

Una ong iraniana ha smentito le notizie di morte di Erfan Soltani, affermando che l’attivista è ancora vivo. La situazione in Iran rimane complessa, con un accesso limitato a internet e comunicazioni difficili a causa delle restrizioni imposte dal regime. In un contesto di tensione crescente, le informazioni provenienti dal paese continuano a essere soggette a incertezza e filtrazioni.

Le autorità dell’Iran smentiscono la condanna a morte per Erfan Soltani

Le autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza. La notizia riguarda il coinvolgimento di Soltani nelle recenti proteste e la preoccupazione internazionale circa il suo destino. Questa comunicazione rappresenta un importante chiarimento circa la situazione legale del ragazzo, che aveva suscitato attenzione e preoccupazione a livello globale.