Corsi INDIRE del secondo ciclo triennalisti | chi non potrà iscriversi Pillole di Question Time

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, si è discusso delle modalità di accesso ai corsi INDIRE del secondo ciclo triennale. È stata analizzata la questione relativa a chi non potrà iscriversi a questi percorsi formativi, offrendo chiarimenti sulle procedure e sui criteri di partecipazione.

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione significativa riguardante i nuovi percorsi formativi gestiti da INDIRE. Un focus particolare è stato posto sul tema delle iscrizioni al secondo ciclo dei corsi. Alla domanda se le iscrizioni ai nuovi corsi INDIRE siano già aperte o se sia necessario attendere ulteriori sviluppi, Sonia Cannas ha chiarito che “è necessario attendere un decreto ministeriale che recepisca formalmente le novità relative al secondo ciclo dei percorsi.” “ero stata ammessa agli elenchi del primo ciclo Indire, ma per problemi economici non ho potuto partecipare e non ho pagato per confermare l’iscrizione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

