Corsi INDIRE sostegno secondo ciclo | chi può accedervi e quando partiranno Pillole di Question Time
Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato approfondito un aspetto rilevante della formazione degli insegnanti: le caratteristiche dei corsi INDIRE del secondo ciclo. L’attenzione si è focalizzata sui requisiti di accesso e sulla tempistica di attivazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
