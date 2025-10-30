I corsi di autodifesa per donne organizzate dalle suore di Bibbiano | Così insegniamo a reagire
Suor Paola Della Ciana, direttrice dell’istituto salesiano, è anche psicoterapeuta: “Quando si è in pericolo scatta la paralisi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
PARTECIPA AI NOSTRI CORSI DI DIFESA PERSONALE! Il sabato dalle 16:00 alle 18:00 Per qualsiasi informazione: 0385 272469 #cardazzo #cardazzovillage #autodifesa Vai su Facebook
? Corsi gratuiti di equilibrio psicofisico e autodifesa alla Palestra Bandinelli Montagnola ?Iscrizioni fino al 10 ottobre 2025 Informazioni: 328 8621852 (istruttore Andrea Pasotti) [email protected] https://sport.comune.fi.it/blog/consapevoli-pronti-liberi - X Vai su X
Le suore organizzano in convento corsi di autodifesa per le donne - Contro la violenza di genere, judo (con istruttori), autostima e gestione di "situazioni critiche" . Come scrive lasicilia.it
Centinaia di donne ai corsi di autodifesa. «Lavoriamo sulla prevenzione» - Cinque lezioni gratuite in pieno centro, a Ravenna, per imparare le basi dell’autodifesa: ha preso il via lo scorso 20 ottobre la terza edizione di “Donna ... Da ravennaedintorni.it
Autodifesa per le donne. Torna il corso - FOIANO Nel mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della ... Lo riporta msn.com