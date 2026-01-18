Il giro di vite della Questura la taverna della sparatoria viene chiusa per un mese

A Montecatini Terme, la Questura ha disposto la chiusura temporanea di una taverna coinvolta in una sparatoria. L'evento si è verificato durante una lite per motivi futili, che ha portato a un uomo in condizioni critiche dopo essere stato colpito alla testa. La chiusura, prevista per un mese, mira a garantire approfondimenti e sicurezza nella zona.

Montecatini Terme (Pistoia), 18 gennaio 2026 – Un uomo, ridotto in gravissime condizioni, è stato colpito con due proiettili alla testa dentro quel locale, in seguito a una lite avvenuta per futili motivi. Il questore Marco Dalpiaz chiude per 30 giorni 'La Taverna di Poldo', in piazza XX Settembre, dopo la tragica aggressione avvenuta la scorsa settimana. Il provvedimento, eseguito ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Montecatini, è stato emanato in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). L'articolo 100 stabilisce che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o disordini gravi, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

