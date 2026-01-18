Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 19 al 25 gennaio

Dal 19 al 25 gennaio 2026, in Ticino saranno effettuati controlli della velocità nelle principali strade della regione. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato le località in cui saranno presenti autovelox, al fine di garantire la sicurezza stradale e rispettare i limiti di velocità. Ecco le zone interessate dalle verifiche durante questa settimana.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta. Distretto di Leventina: Giornico, FaidoDistretto di Bellinzona: Gnosca, Sementina, Giubiasco, Bellinzona, GudoDistretto di Locarno: Ascona, Cugnasco, Riazzino, Locarno, Arcegno, LosoneDistretto di Lugano: Ponte Tresa, Sessa, Brusino Arsizio, Cantonetto, Morcote, Paradiso, Mezzovico, Taverne, Camignolo, Cernesio, Besso, Viganello, Bioggio, Agno, Canobbio, Cassarate, Molino Nuovo, Massagno, LoretoDistretto di Mendrisio: Balerna, Ligornetto, Morbio Inferiore, Vacallo, ColdrerioControlli semi-stazionari: Dirinella, Solduno, Breganzona 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 29 dicembre al 4 gennaio Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 12 al 18 gennaio

Dal 12 al 18 gennaio 2026, in Ticino saranno effettuati controlli della velocità nelle principali strade della regione. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato le località in cui saranno installati gli autovelox durante questa settimana. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti.

