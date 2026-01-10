Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 12 al 18 gennaio

Dal 12 al 18 gennaio 2026, in Ticino saranno effettuati controlli della velocità nelle principali strade della regione. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato le località in cui saranno installati gli autovelox durante questa settimana. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a.

#PLTerredargine #NovidiModena Oggi 3 Gennaio 2026 Controlli elettronici della velocità su Via Chiesa Nord,13 a Novi di Modena #plfacciamo #sicurezzastradale @PMTerredargine x.com

La Polizia Stradale di Messina ha annunciato controlli della velocità dal 5 all’11 gennaio 2026 sulle autostrade A18 e A20. I servizi saranno attivi il 5 e il 10 gennaio nei tratti a maggiore incidentalità, in entrambi i sensi. - facebook.com facebook

