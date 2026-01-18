Contrasto alle dipendenze | Ambrosi incontra Mantovano

La deputata Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia ha incontrato il Sottosegretario Alfredo Mantovano presso la Presidenza del Consiglio. L’obiettivo dell’incontro è stato affrontare le strategie e le politiche di contrasto alle dipendenze, una delle priorità attuali del governo. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli impegni istituzionali per sviluppare interventi efficaci e coordinati a livello nazionale.

Contrasto alle dipendenze: la deputata Alessia Ambrosi incontra il Sottosegretario Mantovano. La deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi si è recata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un confronto con il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano sul contrasto alle dipendenze, oggi una delle priorità nazionali più urgenti. Come riportato sui suoi canali social ufficiali, Ambrosi ha evidenziato la crescente complessità del fenomeno: "La proliferazione delle nuove droghe sintetiche rappresenta una minaccia in continua evoluzione, difficile da intercettare con gli strumenti tradizionali.

