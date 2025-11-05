Contrasto alle dipendenze | al via il progetto #ILoveLife

Parte il progetto #ILoveLife ideato da Fondazione Atena e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI: un percorso di educazione e sensibilizzazione rivolto ai giovani per prevenire l’abuso di alcol, droghe e tecnologie che farà tappa a Rieti il 10 e il 13 novembre alle ore 11.00 negli spazi dell’Istituto tecnico Celestino Rosatelli e nella Scuola Secondaria di Primo grado Alda Merini. #ILoveLife è un progetto che unisce scuola, istituzioni e mondo sanitario per promuovere un messaggio di fiducia, responsabilità e amore per la vita, senza moralismi, ma con l’intento di costruire insieme una nuova cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

