Contrasto alle dipendenze | al via il progetto #ILoveLife
Parte il progetto #ILoveLife ideato da Fondazione Atena e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI: un percorso di educazione e sensibilizzazione rivolto ai giovani per prevenire l’abuso di alcol, droghe e tecnologie che farà tappa a Rieti il 10 e il 13 novembre alle ore 11.00 negli spazi dell’Istituto tecnico Celestino Rosatelli e nella Scuola Secondaria di Primo grado Alda Merini. #ILoveLife è un progetto che unisce scuola, istituzioni e mondo sanitario per promuovere un messaggio di fiducia, responsabilità e amore per la vita, senza moralismi, ma con l’intento di costruire insieme una nuova cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
𝐃𝐈𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐀 Un evento teatrale per riflettere insieme sul tema delle dipendenze — tra emozione, cultura e consapevolezza. Attraverso il linguaggio del teatro, affronteremo in modo nuovo e coinvolgente i temi del contrasto al fumo di tabac - facebook.com Vai su Facebook
Rete “SALUS – SHE – Sicilia” – Progetto “ @lab_school. Azioni A Contrasto E Prevenzione Dalle Dipendenze” – Autorizzazione incarichi DD.SS. Istituti della Rete - X Vai su X
Catania: al via “Ripensarsi”, il progetto che crea spazi di tregua per i giovani a rischio dipendenze - A Catania e Siracusa il progetto “Ripensarsi – Uno spazio di tregua per un racconto possibile” coinvolge mille studenti con laboratori creativi e sociali per prevenire le dipendenze giovanili. Lo riporta corrieretneo.it
Dipendenze: Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, il progetto “Adotime” a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni - Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è impor ... agensir.it scrive
Contrasto alle dipendenze, giovani protagonisti della prevenzione - CATANZARO Si è concluso con un evento esperienziale e partecipato il percorso del progetto SPREAD – Strategie preventive a contrasto delle dipendenze comportamentali e d’abuso, promosso dal Centro Cal ... Lo riporta corrieredellacalabria.it