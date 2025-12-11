Colleferro Festività natalizie Immancabili a Colle S Antonino le realizzazioni del Presepe e della slitta di Babbo Natale…

A Colle Sant’Antonino, le festività natalizie sono caratterizzate dall’affascinante allestimento del Presepe e dalla suggestiva slitta di Babbo Natale, diventati ormai una tradizione consolidata. Queste creazioni attirano residenti e visitatori, contribuendo a creare un’atmosfera magica e di festa durante il periodo natalizio nel territorio di Colleferro.

