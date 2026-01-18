Chievo-Milan Futuro Chaka Traorè | Eravamo sul pezzo volevamo vincere a tutti i costi

Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha commentato la vittoria per 3-1 contro il Chievo Verona. Dopo la partita, ha sottolineato l’impegno della squadra e la volontà di ottenere i tre punti, confermando l’attenzione e la determinazione che caratterizzano il percorso del club. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e la volontà di migliorare, elementi fondamentali per il futuro del Milan.

Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona. Ecco le sue parole. Chaka Traorè, attaccante del Milan Futuro, ha parlato al termine della trasferta vinta per 3-1 in casa del Chievo Verona nell'ultimo turno di Serie D grazie alla sua doppietta ed al gol di Emanuele Sala. Ecco le sue parole in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chievo-Milan Futuro, Chaka Traorè: “Eravamo sul pezzo, volevamo vincere a tutti i costi” Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: migliori in campo Ossola e Chaka Traorè. Che motore Cappelletti!

Nella sfida della 20ª giornata di Serie D 202526 tra Chievo e Milan Futuro, terminata 1-3, si sono distinti Ossola e Chaka Traorè come i migliori in campo. Cappelletti si è confermato un elemento fondamentale con un ottimo rendimento. La partita si è svolta alle 18:00, offrendo uno spaccato interessante del campionato in questa fase della stagione. Calciomercato Milan, novità sul futuro di Chaka Traorè: nuovo prestito?

Sul calciomercato del Milan, emergono novità riguardo al futuro di Chaka Traorè. Secondo l’esperto Nicolò Schira, potrebbe esserci un nuovo prestito per l’ala rossonera, con una condizione specifica da rispettare. La situazione si svela e si approfondisce, offrendo uno sguardo sulle prossime mosse del club e sul destino del giovane talento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Chievo Milan Futuro, la squadra di Oddo c'è! Successo in trasferta e grande risposta nella lotta promozione dei piccoli rossoneri in Serie D - facebook.com facebook #SerieD, #ChievoMilanFuturo termina 1-3: secondo posto raggiunto. Il commento - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanFuturo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.