Roy De Vita le rivelazioni dell’ex Nancy Brilli sulla fine della loro storia | Mi sono sentita presa in giro

Roy De Vita, noto professionista del settore, ha recentemente parlato della fine della lunga relazione con Nancy Brilli, conclusasi nel 2017 dopo dodici anni. Nell’intervista, l’ex compagna ha espresso sentimenti di delusione, affermando di essersi sentita presa in giro. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulla fine della loro storia, evidenziando le emozioni e le complicazioni che spesso accompagnano le relazioni durature.

Roy De Vita ha condiviso una relazione con l'ex compagna, Nancy Brilli conclusasi nel 2017, dopo dodici anni insieme. Oggi il noto chirurgo sarà tra gli ospiti di Domenica In, show condotto da Mara Venier in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno nello spazio dedicato all'approfondimento sulla strage di Crans Montana. Nei primi anni Duemila si erano accesi i riflettori del gossip sulla nuova relazione di Nancy Brilli, che ritrovava la felicità al fianco di Roy De Vita. Nato a Napoli nel 1957, consegue la laurea in medicina nel 1981, mentre cinque anni dopo ottiene la specializzazione in chirurgia plastica.

