Chi è Lorena Dini la nuova fidanzata di Diodato dopo Levante

Lorena Dini, nata nel 1989 a Viçosa, Brasile, è una riconosciuta fotografa di origini brasiliane. Dopo aver studiato Architettura e Urbanistica all’Università Federale di Juiz de Fora, ha scelto di dedicarsi alla fotografia, ampliando le sue competenze attraverso corsi in Europa, tra cui Lisbona. Attualmente, è nota anche per la sua relazione con il musicista Diodato, dopo la precedente collaborazione con Levante.

Lorena Dini è la nuova fidanzata di Diodato ed è una rinomata fotografa di origini brasiliane. Nata nel 1989 a Viçosa, in Brasile, dopo aver conseguito una laurea in Architettura e Urbanistica presso l'Università Federale di Juiz de Fora, decide di dedicarsi alla fotografia, passione che l'ha portata a frequentare anche corsi d'arte e fotografia a Lisbona. Oggi, divide la sua vita professionale tra il Sudamerica e l'Italia, concentrandosi principalmente sui settori della moda e della bellezza. Lorena Dini descrive infatti il proprio lavoro come un viaggio tra il mondo della moda e quello della musica, capace di catturare un'estetica contemporanea e allo stesso tempo onirica, come spiega sul suo sito ufficiale.

