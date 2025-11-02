Sofia chi è la nuova fidanzata di Anna Lou dopo l’ex Dora

Anna Lou vive a Roma con la sua nuova fidanzata Sofia, ma pensano a un futuro all’estero per via della mancanza di alcuni diritti civili per coppie omossessuali, come ha detto lo scorso anno: «Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove». Autonoma e indipendente dai genitori, si gode svaghi e doveri della sua età, come una comune ragazza, nonostante papà Morgan e mamma Asia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

