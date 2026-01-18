Chi è Andrea Camerana il marito di Alexia | Quegli occhi gentili sono stati un bagliore

Andrea Camerana è un imprenditore e membro del consiglio di amministrazione di Giorgio Armani. Sposato con la cantante Alexia dal 2005, insieme hanno due figlie, Maria Vittoria e Margherita. La loro relazione rappresenta un legame stabile e discreto, caratterizzato da un affetto sincero e condiviso nel tempo. Camerana si distingue per il suo ruolo nel mondo della moda e per la sua vita privata riservata.

Il marito di Alexia è Andrea Camerana, imprenditore e membro del Cda di Giorgio Armani, con il quale è convolata a nozze nel 2005: dalla loro unione sono arrivate le figlie Maria Vittoria e Margherita. La cantante sarà ospite oggi della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nel 2003 Alexia ritorna sul palco del Festival di Sanremo per la seconda volta, dopo il grande successo ottenuto l'anno precedente con Dimmi Come, presentando Per Dire Di No che ottiene la vittoria della 63esima edizione. Lo stesso anno arriva la proposta per l'interprete di indossare capi firmati Armani.

