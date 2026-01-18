Checco Zalone da record della storia del cinema | ha festeggiato con zuppa di fagioli e cavatelli in un ristorante del Sud

Checco Zalone ha celebrato un importante traguardo nel cinema italiano, raggiungendo un incasso di 68,8 milioni di euro con il suo film

Checco Zalone ha festeggiato il record di Buen Camino a Rotonda, in provincia di Potenza, nel Pollino: 68,8 milioni di euro superano Avatar. L'attore si concede una pausa lucana tra sentieri innevati e sapori DOP del territorio.

Checco Zalone supera se stesso e segna la storia del cinema italiano con Buen Camino

Il film Buen Camino di Checco Zalone, uscito il 25 dicembre 2025, ha stabilito un nuovo record di incassi per il cinema italiano. Con questa produzione, Zalone conferma la sua capacità di attrarre un vasto pubblico e di lasciare un’impronta significativa nel panorama cinematografico nazionale. Un risultato che sottolinea l’importanza della commedia come forma di intrattenimento e riflessione nel contesto culturale italiano.

