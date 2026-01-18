Cercatori di metallo febbre dell’oro in Romagna

In Romagna, gli appassionati di ricerca di metalli preziosi utilizzano il metal detector per scoprire antichi tesori. Con le quotazioni dell’oro ai massimi storici, circa 127 euro al grammo per il 24 carati e 96 euro per il 18 carati, anche semplici gioielli come le fedi aumentano di valore, raggiungendo circa 500 euro. La febbre dell’oro incentiva questa attività, attirando sempre più cercatori nella regione.

Con il metal detector a caccia di gioielli. Le quotazioni dell’ oro viaggiano a livelli record, intorno ai 127 euro al grammo per il 24 carati e circa 96 euro al grammo per il 18 carati, quindi anche un gioiello semplice come una fede vale sempre di più, arrivando a 500 euro. In questo scenario, sul territorio si nota un fenomeno che fino a qualche anno fa sembrava quasi legato solo alle vacanze e al tempo libero, quello dei cercatori di metallo, con presenze in spiaggia e nei fiumi che sono più che raddoppiate, da parte di persone alla ricerca di monete, piccoli oggetti e soprattutto oro. Matteo Oberto, professione prospector, è uno dei cercatori d’oro più quotati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

