Cavalli conigli agnelli cani e gatti invadono piazza del Comune | FOTO
Nella mattinata di domenica 18 gennaio, piazza del Comune a Viterbo si è animata con animali come cavalli, conigli, agnelli, cani e gatti, in occasione delle celebrazioni per sant'Antonio Abate. La giornata ha rappresentato un momento di tradizione, fede e comunità, coinvolgendo residenti e visitatori in un evento che richiama l’importanza delle pratiche religiose e delle tradizioni locali.
Una mattinata di tradizione, fede e festa ha animato il centro storico di Viterbo in occasione delle celebrazioni per sant'Antonio Abate, che si sono svolte domenica 18 gennaio. Cavalli, cani, gatti e animali da cortile in piazza del Comune per la benedizione, richiamando amanti degli animali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
