Cavalli conigli agnelli cani e gatti invadono piazza del Comune | FOTO

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, piazza del Comune a Viterbo si è animata con animali come cavalli, conigli, agnelli, cani e gatti, in occasione delle celebrazioni per sant'Antonio Abate. La giornata ha rappresentato un momento di tradizione, fede e comunità, coinvolgendo residenti e visitatori in un evento che richiama l’importanza delle pratiche religiose e delle tradizioni locali.

