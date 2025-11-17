Apertura imminente per il tunnel tra piazza del Comune e via del Ganfione | FOTO
Si intravede la conclusione dell'intervento destinato a migliorare la mobilità pedonale nel cuore del centro storico di Viterbo. Il collegamento coperto tra piazza del Comune e via del Ganfione è ormai in dirittura d'arrivo e i dettagli visibili del cantiere non lasciano spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
