Apertura imminente per il tunnel tra piazza del Comune e via del Ganfione | FOTO

17 nov 2025

Si intravede la conclusione dell'intervento destinato a migliorare la mobilità pedonale nel cuore del centro storico di Viterbo. Il collegamento coperto tra piazza del Comune e via del Ganfione è ormai in dirittura d'arrivo e i dettagli visibili del cantiere non lasciano spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Apertura imminente per il tunnel tra piazza del Comune e via del Ganfione

