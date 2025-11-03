Maxi blitz anticrimine dei Carabinieri partito da Bollate nella notte | numerosi arresti
È in corso da prima dell’alba un’azione repressiva di vasta portata da parte dei Carabinieri per colpire il cuore del narcotraffico nell’hinterland milanese, con epicentro a Bollate. L’operazione è coordinata dall’Autorità Giudiziaria di Milano. Bollate, blitz dei carabinieri nella notte per smantellare rete di spaccio di droga L’intervento pare sia mirato a smantellare un sodalizio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altre letture consigliate
Il blitz scattò a poche ore di distanza dall’omicidio di Antonio Afendi a Casarano e portò alla luce due associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti. - facebook.com Vai su Facebook
Maxi-blitz antimafia a Palermo: cinque misure cautelari eseguite dai Carabinieri - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto delle Compagnie territoriali, del Nucleo Cinofili di Palermo ... Segnala sicilianews24.it
Lecce, maxi blitz dei Carabinieri: smantellata rete mafiosa nel Salento - Arresti e perquisizioni in cinque comuni leccesi, colpiti i clan legati a droga, estorsioni e incendi. Segnala trmtv.it
Arresti, ispezioni e sanzioni: il maxi intervento dei Carabinieri a Paola scuote il territorio - Controlli ad attività commerciali e maxi sanzioni. Si legge su quotidianodelsud.it