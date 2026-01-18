Cassano ha un nuovo bersaglio | Cuesta a pelle mi sta sul ca…o È una roba vergognosa schifosa
Antonio Cassano ha espresso dure critiche nei confronti di Carlos Cuesta, allenatore del Parma. L’ex calciatore ha commentato negativamente sia l’atteggiamento in campo del tecnico, definendolo
Antonio Cassano si scaglia contro il tecnico del Parma Carlos Cuesta, sia per "l'anticalcio" proposto in campo che per "l'atteggiamento da fenomeno". Il giudizio va oltre il fatto tecnico: "Vorrebbe fare il professorino, una roba allucinante. Mi sta altamente sul cazzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il siparietto tra Mancini e Gasperini prima di Rangers-Roma: “Dove mi dice, gioco”. “Anche in attacco…”
Leggi anche: Cassano attaccato da uno spettatore: “Non capisci un ca..o di calcio”. La reazione è inaspettata
Nuovo anno, nuova consegna. Eccoci a Cassano allo Ionio, nella piana di Sibari, per consegnare all'azienda agricola Eredi Panebianco un trattore New Holland modello T4.90F: l'ideale per la loro coltivazione di agrumi e frutta a nocciolo. Alla famiglia Panebi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.