Il siparietto tra Mancini e Gasperini prima di Rangers-Roma | Dove mi dice gioco Anche in attacco…

Il capitano della Roma Gianluca Mancini e il tecnico Gian Piero Gasperini hanno presentato la sfida di Europa League contro i Rangers. Con un tema che è stato il filo rosso della conferenza pre partita: il tanto gioco e i pochi gol. Con una soluzione divertita da parte del mister. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

VIDEO - Il siparietto nel post-partita di Sassuolo-Roma: Pellegrini invita i compagni ad andare a salutare i tifosi, Mancini 'rinforza' più chiaramente bit.ly/47M1BT2 #AsRoma - X Vai su X

Simpatico siparietto a La Torre di Babele tra il prof Umberto Galimberti e Corrado Augias che sta parlando di come nei momenti difficili certi soggetti riescano a prendere il potere Augias: "La paura aumenta la possibilità che ci si riunisca come pecorelle impau - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini e il siparietto a Trigoria: un gatto interrompe la conferenza, Gian Piero reagisce così - Un ospite inatteso ha interrotto le parole dell'allenatore della Roma alla vigilia della sfida con il Milan: le reazione ... tuttosport.com scrive

Gasperini e il siparietto con N'Dicka in conferenza: "A destra ha giocato Hermoso, lo puoi fare anche tu" - Dopo la vittoria contro il Nizza nella prima giornata, la Roma in Europa League affronterà nuovamente una squadra francese, questa volta il Lille. Lo riporta corrieredellosport.it

Roma-Inter, giallorossi in totale affanno: il botta e risposta Mancini-Cristante è emblematico - I due giallorossi protagonisti di un siparietto in mezzo al campo che evidenzia le difficoltà della squadra di Gasperini nell’uscire dalla pressione Un quarto d’ora di gioco e Roma- Come scrive calciomercato.it