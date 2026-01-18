Il Governo ha confermato l’approvazione del progetto per un nuovo casello autostradale nella Bassa, chiarendo che la proposta non è stata respinta. Questa notizia risponde alle recenti speculazioni e sottolinea l’attenzione delle autorità sulle infrastrutture della zona, evidenziando un impegno concreto nel miglioramento delle reti stradali senza enfasi o sensationalismi.

"Non è vero che il Governo nazionale ha bocciato la proposta per un nuovo casello autostradale sull’ Autosole nella Bassa". Il Governo ha infatti accolto il progetto come raccomandazione, in attesa di ulteriori valutazioni sulla proposta del casello nella periferia tra Correggio e San Martino in Rio. Lo spiega il parlamentare di centrodestra Gianluca Vinci, smentendo così le recenti polemiche dell’assessore regionale Alessio Mammi e della parlamentare Pd, Ilenia Malavasi, su una presunta bocciatura del progetto. "Sono io per primo e non il Pd – dice Vinci – a chiedere ormai da tempo un ulteriore casello sull’ Autosole, con tanto di interrogazione parlamentare già dal 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casello nella Bassa, la replica di Vinci: "Progetto accolto dal Governo"

Leggi anche: Il sottosegretario Prisco a Bari, la replica a Leccese sul dl Sicurezza: "Dal governo nessuna propaganda"

Leggi anche: Dal Governo 15 milioni per la tutela del territorio: finanziato anche un progetto casertano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Casello nella Bassa, la replica di Vinci: Progetto accolto dal Governo.

Casello nella Bassa, la replica di Vinci: "Progetto accolto dal governo" - "Non è vero che il Governo nazionale ha bocciato la proposta per un nuovo casello autostradale sull’Autosole nella ... msn.com