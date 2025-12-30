Il Governo ha stanziato oltre 15 milioni di euro attraverso il DL Ambiente, destinati a interventi di tutela e valorizzazione del territorio in Campania. Tra questi, anche un progetto specifico nel territorio di Caserta, volto a migliorare la gestione ambientale e preservare le risorse locali. Questi interventi rappresentano un passo importante per la tutela del patrimonio naturale e per lo sviluppo sostenibile della regione.

Il territorio casertano sarà protagonista dei nuovi interventi finanziati dal DL Ambiente, che stanzia oltre 15 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione del territorio in tutta la Campania. A fare l’annuncio è il deputato e coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi.Nel Casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Dal Governo 15 milioni per la tutela del territorio: finanziato anche un progetto casertano

Leggi anche: Lecco, finanziato il progetto Anteo: 40mila euro per i giovani del territorio

Leggi anche: Truffa del finto carabiniere a Gaeta: un arresto anche nel territorio casertano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa, scuola: cosa ci sarà nella manovra 2026, le misure; Manovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novità; MANOVRA: ARRIVATO NUOVO EMENDAMENTO GOVERNO, RISORSE PER IMPRESE E TFR; Finanziaria regionale, 24 milioni per l'energia solidale e la rimozione dei rifiuti sulle strade.

Ex specializzandi. Consulcesi: a Firenze la consegna degli assegni firmati dal Governo, oltre 15 milioni di euro di risarcimento - Roberto Monaco, Presidente OMCeO Siena e segretario della FNOMCeO: “Mi rallegro per i colleghi che oggi ottengono finalmente un diritto dovuto e per troppo tempo negato”. quotidianosanita.it

Il Governo toglie 15 milioni alla M4. Ma rassicura: “Taglio provvisorio, sarà rifinanziata” - Milano – Solo un taglio provvisorio, quello disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) alla voce “risorse per la linea metropolitana M4 di Milano”. ilgiorno.it

Continuità territoriale, stop ai voli da Crotone. Baldino attacca il Governo “Bastavano 15 milioni”: Il Governo guidato da Governo Meloni ha respinto la continuità territoriale per l’aeroporto di Crotone, bocciando anche l’ordine del giorno che impegnava l’esecuti - facebook.com facebook

Spagna. Il Governo consolida il bilancio di 315 milioni di euro per sostenere la stipula di assicurazioni agricole / @LuisPlanas agricultura.it/2025/12/30/spa… via @AgriculturaIT x.com