Camminata con preghiera per Diego Baroni mentre le ricerche continuano

In attesa di aggiornamenti sulla scomparsa di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, le ricerche sono ancora in corso. Da lunedì 12 gennaio, non si hanno notizie del ragazzo, alimentando preoccupazione tra familiari e comunità. Nel frattempo, si svolge una camminata con preghiera, un gesto di solidarietà e speranza per la sua pronta individuazione.

Si susseguono le ore di apprensione per la sorte di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui non si hanno notizie da lunedì 12 gennaio.Il ragazzo era uscito di casa per andare a scuola, all'istituto tecnico Giorgi, dove però non è mai arrivato. Il giovane è stato visto alla. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

