Camminata con preghiera per Diego Baroni mentre le ricerche continuano

In attesa di aggiornamenti sulla scomparsa di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, le ricerche sono ancora in corso. Da lunedì 12 gennaio, non si hanno notizie del ragazzo, alimentando preoccupazione tra familiari e comunità. Nel frattempo, si svolge una camminata con preghiera, un gesto di solidarietà e speranza per la sua pronta individuazione.

Si susseguono le ore di apprensione per la sorte di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui non si hanno notizie da lunedì 12 gennaio.Il ragazzo era uscito di casa per andare a scuola, all'istituto tecnico Giorgi, dove però non è mai arrivato. Il giovane è stato visto alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Annabella Martinelli scomparsa a Padova, continuano le ricerche

Annabella Martinelli è scomparsa a Padova, e le autorità stanno conducendo indagini per sequestro di persona. Le ricerche sono in corso per rintracciarla e fare luce sulla sua sparizione. La procura della città sta seguendo tutte le piste possibili. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o aggiornamenti, ti invitiamo a seguire le fonti ufficiali.

Leggi anche: Un 19enne scomparso da qualche giorno, continuano le ricerche

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Oggi inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, un tempo prezioso in cui le comunità si ritrovano unite nell’ascolto della Parola e nel desiderio di camminare insieme, secondo l’invocazione dell’apostolo Paolo: «Uno solo è il corpo e uno solo è lo - facebook.com facebook

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2026 18–25 gennaio « Un solo corpo e un solo Spirito … » (Ef 4,4) Un invito alle Chiese del mondo a camminare insieme come unico Corpo di Cristo. Risorse ispirate alla tradizione spirituale armena uisg.ne x.com