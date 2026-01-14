Milan Como rinviata | quando verrà recuperata la sfida della 24ª giornata di Serie A Due ipotesi sul tavolo cosa filtra al momento

La partita Milan-Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, è stata ufficialmente rinviata. Attualmente sono al vaglio due possibili date di recupero, ma non ci sono ancora conferme definitive. Restano quindi in sospeso le modalità e i tempi del recupero di questa gara, con aggiornamenti che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

