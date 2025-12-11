La Roma domina in casa del Celtic e vince per 3-0 | doppietta di Ferguson -1 dall'ottavo posto

La Roma si impone con autorità in trasferta contro il Celtic, ottenendo una vittoria netta per 3-0 in Europa League. La squadra giallorossa mostra un gioco convincente e si avvicina alla zona playoff, con Ferguson protagonista e doppietta personale. Un risultato importante per il morale e la classifica dei capitolini.

La Roma ritrova il sorriso a Glasgow dominando in casa del Celtic in Europa League: il 3-0 non lascia respiro agli scozzesi, strapazzati fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League

Video Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League Video Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League

Grande entusiasmo in casa rossoblù dopo il successo di domenica alla Domus! Il Cagliari domina la Roma e conquista tre punti pesantissimi che rendono la classifica finalmente più serena. I rossoblù salgono a 14 punti, affiancando Parma e Genoa, e sopr - facebook.com Vai su Facebook

Il Cagliari domina alla Domus, Roma battuta 1-0. Giallorossi in 10 per espulsione Celik, decide Gaetano #ANSA Vai su X

