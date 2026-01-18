Calambrone l' ex ospedale sul mercato a prezzo di saldo | Regione Aoup e Comune svendono il nostro patrimonio

L'ex ospedale di Calambrone, ormai dismesso da circa vent'anni, è al centro di un’attenzione crescente riguardo alla sua possibile vendita. Secondo Diritti in Comune, il patrimonio pubblico sarebbe stato svenduto da Regione, Aoup e Comune, lasciando l’edificio in stato di abbandono. La questione solleva interrogativi sulla gestione e sulla tutela di un patrimonio storico e pubblico di grande valore.

“L'ex ospedale di Calambrone è vuoto e lasciato nel più totale degrado da quasi 20 anni”. La segnalazione arriva da Diritti in Comune, il gruppo consiliare di opposizione guidato da Ciccio Auletta. “L'immobile è di proprietà dell'Aoup, e quindi della Regione, che in tutti questi anni non è stata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Calambrone, l'ex ospedale sul mercato a prezzo di saldo: "Regione, Aoup e Comune svendono il nostro patrimonio"

L'ex ospedale di Calambrone, abbandonato da quasi 20 anni, è ora in vendita a prezzi bassi. La segnalazione di Diritti in Comune evidenzia come regione, Aoup e Comune abbiano svenduto un patrimonio importante, lasciandolo in stato di degrado. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione e sul futuro di questa struttura, simbolo di un patrimonio pubblico trascurato. Mercato Napoli, assalto al centrocampista: può arrivare a prezzo di saldo

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Quinten Timber, centrocampista olandese del Feyenoord, per rafforzare il reparto nel mercato di gennaio. Il giocatore, 24 anni, rappresenta un'opportunità a un prezzo potenzialmente vantaggioso. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un innesto di qualità nel centrocampo azzurro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ex ospedale Calambrone: deserta anche ultima asta. Una svendita clamorosa, ieri la discussione in consiglio comunale L'ex ospedale di calambrone è vuoto e lasciato nel più totale degrado da quasi 20 anni. L'immobile è di proprietà dell'Aoup, e quindi della - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.